Son Dakika Haberleri: Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti

57 dakika önce

Fatih'te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti.

Fatih'te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti.

Silivri açıklarında 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki depreme Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaşlar hemen kendilerini dışarı attı. Lokantada yemek yiyenler arasında bir kişi ise deprem anında ayağa kaltı. Lokanta boşaltılırken vatandaş tekrar sandalyesine oturarak yemeğine devam etti. O anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı
Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 21:49:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]