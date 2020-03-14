Fatih'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Fatih'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Fatih'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor Fatih Camii dezenfekte edildi Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Fatih'te dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Fatih'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Fatih Camii dezenfekte edildi

İSTANBUL - Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Fatih'te dezenfekte çalışmaları sürüyor. 340 caminin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı ilçede, Fatih Camii'nde de dezenfekte çalışması yapıldı.

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Fatih'te ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla dezenfekte çalışmaları sürüyor. Özel kıyafetli ve maskeli ekipler, Fatih Camii'nde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonun kullanıldığı çalışmada, Fatih Camii içerisi, camii avlusu ve şadırvanlar dezenfekte edildi. İlçe genelindeki 340 Camii'nin de dezenfekte çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. Öte yandan, ilçe genelinde bulunan tarihi mekanlar, kiliseler ve ibadethanelerde de dezenfekte çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Fatih'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Fatih Camii, Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
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