Son dakika haber... İSTANBUL-FATİH'TE DİLENCİ OPERASYONU; KURTULMAK İÇİN MEYDAN ORTASINDA KIYAFETLERİNİ ÇIKARTTI - Son Dakika

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Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bugün Yenikapı'da dilenci operasyonu düzenlendi. Toplam 22 kişinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 2 bin 500 lira ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan 12 yaşlarındaki bir dilenci kız çocuğu ise yakalanmamak için yol ortasında kıyafetlerini çıkarttı.

Dilenci operasyonuna çıkan zabıta ekipleri, tek tek Yenikapı sokaklarını dolandı. 12 yaşlarında iki kız kardeş, yakalanmamak için ayakkabılarını çıkartıp koşmaya başladı. Eliplere karşı direnmesine rağmen yakalanan kardeşlerden biri ise kaçmak için meydan ortasında üstünü çıkartmaya başladı. Zabıta ekipleri tarafından durdurulan kız, en sonunda kaçmayı başardı. Uzaktan kızlarını izlediği görülen anne ise ekiplerin yanına geldiğinde 'Biz buraya gezmeye geldik' diye bağırdı.

'SELAMUN ALEYKÜM İSTANBUL'

Zabıta arabasına bindirilen toplam 22 kişi, ilçe karakoluna getirildi. Aracın kapısını tekmeleyen yaşlı dilencilerden biri gazetecilere 'Selamın Aleyküm İstanbul' şeklinde bağırdı. Yengesiyle dilenen 5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu ise ağlayarak 'beni bırakın' diye ekiplere yalvardı.

'MASAYA ÇIKIP DANS ETTİLER'

Karakolun önünde masalara çıkıp dans eden dilenci kadınlardan biri ise 'Evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Hükümet bize yardım etsin. Biz de dilenmeyelim' şeklinde konuştu.