Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı

25.03.2022 16:25

Fatih'te belediye ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde dilencilik yaptıkları belirlenen 22 kişi yakalandı.

Fatih'te belediye ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde dilencilik yaptıkları belirlenen 22 kişi yakalandı.

Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki meydan, trafik ışıkları, durak ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde dilencilik yaparken suçüstü yakalanan 22 kişi belediyeye götürüldü.

Bazı dilencilerin yanlarında çocuklarının olduğu görüldü, yakalanan 22 kişinin üzerinden toplam 2 bin 350 lira ele geçirildi.

Ekipler, bu kişilere 277'şer lira ceza kesti.

Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı
Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı
Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te dilencilere yönelik denetimde 22 kişi yakalandı - Son Dakika
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