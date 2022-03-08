Fatih'te Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş' - Son Dakika
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Fatih'te Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş'

08.03.2022 23:05

FATİH'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş' düzenlendi.

FATİH'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş' düzenlendi.

Fatih Camii önünde saat 19.00'da toplanan Genç İHH, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği üyesi kadınlar, Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü. Kadınlar, düzenledikleri 'Mavi Yürüyüş'te ellerinde "Doğu Türkistan için Ses Ver", " Doğu Türkistan'da Zulme Dur De" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına yapılan basın açıklamasını okuyan Münevver Öz Uygur, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Bugün, dünyanın her tarafında kadınların sorunları konuşulan, kadın hakları dile getirilen, kadın haklarının geri verilmesi için talepler sunulan gündür. Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Fatih'te Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş'
Fatih'te Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş'
Fatih'te Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş'
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Dünya Kadınlar Günü, Saraçhane Parkı, Doğu Türkistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş' - Son Dakika


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