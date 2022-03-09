FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ KADINLAR İÇİN 'MAVİ YÜRÜYÜŞ' - Son Dakika
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FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ KADINLAR İÇİN 'MAVİ YÜRÜYÜŞ'

09.03.2022 11:28

FATİH'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlar için Mavi Yürüyüş düzenlendi.

FATİH'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlar için Mavi Yürüyüş düzenlendi.

Fatih Camii önünde saat 19.00'da toplanan Genç İHH, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği üyesi kadınlar, Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü. Kadınlar, ellerinde Doğu Türkistan için Ses Ver, Doğu Türkistan'da Zulme Dur de yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına yapılan basın açıklamasını okuyan Münevver Öz Uygur, Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Bugün, dünyanın her tarafında kadınların sorunları konuşulan, kadın hakları dile getirilen, kadın haklarının geri verilmesi için talepler sunulan gündür. Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı.

FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ KADINLAR İÇİN 'MAVİ YÜRÜYÜŞ'
FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ KADINLAR İÇİN 'MAVİ YÜRÜYÜŞ'
FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ KADINLAR İÇİN 'MAVİ YÜRÜYÜŞ'

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Dünya Kadınlar Günü, Saraçhane Parkı, Doğu Türkistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ KADINLAR İÇİN 'MAVİ YÜRÜYÜŞ' - Son Dakika
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