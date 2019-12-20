Fatih'te doğu türkistanlılar için sessiz çığlık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te doğu türkistanlılar için sessiz çığlık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Fatih'te doğu türkistanlılar için sessiz çığlık yürüyüşü yapıldı

6 saat önce

Doğu Türkistan için Sessiz Çığlık yürüyüşü yapıldı.

Doğu Türkistan için Sessiz Çığlık yürüyüşü yapıldı. Fatih Camii'nde toplanan grup, Beyazıt Meydanına kadar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH) Çin'de Doğu Türkistanlılar ilgili yaşananlar için, Sessiz Çığlık yürüyüşü düzenledi. Fatih Camii'nden saat 19.30 sıralarında toplanan grup, Fevzipaşa caddesinde yürüyüşe başladı. Ardından Saraçhane'den geçip Beyazıt Meydanında yürüyen grup zaman zaman slogan atarak protesto etti. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın basın açıklamasının ardından İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu dua etti. Duadan sonra grup dağıldı.

'1 MİLYON İLE 3 MİLYON ARASI İNSAN KAMPLARDA YAŞIYOR

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 'Türk Dünyasını toplantıya davet ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya davet ediyorum. Bizim çözüm önerimizi yayınladığımızda hepiniz ev ev, sokak sokak bu çözüm önerilerinizi birbirinize anlatın. Göreceksiniz ki, çözüm var, çok yakında. İnşallah Doğu Türkistan'daki kızlarımız mecburi olarak evlerinden koparılmayacaklar. Tahmini olarak 1 milyon ile 3 milyon arası insan kamplarda yaşıyor. O basına gösterilen kamplar var ya... Hani kız çocukları, erkek çocukları masa da oturmuş, güzel güzel giyinmiş onların hepsi yalan dedi.

Fatih'te doğu türkistanlılar için sessiz çığlık yürüyüşü yapıldı

Doğu Türkistan, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mesut'un Doğu Türkistan paylaşımı sonrası Köln, Çin ile sportif ilişkilerini kesti
Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
05:31 Bursa'da hurda kâğıt deposunda yangın: 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
05:30 Bursa'da hurda kağıt deposunda yangın 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
05:24 BURSA'DA HURDA KÂĞIT DEPOSUNDA YANGIN: 4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
05:18 Atık kağıt deposu yandı - Son Dakika
05:14 ABD'den 738 milyar dolarlık rekor savunma bütçesi - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 05:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te doğu türkistanlılar için sessiz çığlık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]