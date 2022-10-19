Doğum günü partisinde kurşun yağdı! Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Doğum günü partisinde kurşun yağdı! Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

19.10.2022 07:53

İstanbul Fatih'teki bir düğün salonunda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga çıktı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken şüpheliler de gözaltına alındı.

İstanbul'da bir grup vatandaş doğum günü kutlamak için düğün salonunda toplandı. Bir süre eğlendikten sonra gruptan biri yanındaki kıza baktığını söylediği kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Düğün salonunda birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldıran kişilerden biri silahını çıkardı. Daha sonra silahını ateşleyen kişi salon içinde 2 kişiyi vurdu. Gittikçe şiddetlenen kavga kısa sürede salon içinden sokağa taştı. Sokakta da 3 kişinin vurulduğu kavgada cam şişeler ve kaldırım taşları havada uçuştu.

5 KİŞİ YARALANDI

Doğum günü kutlamasında "kıza baktın" meselesiyle başlayan kavgada 2 kişi düğün salonu içerisinde, 3 kişi de sokak ortasında olmak üzere toplam 5 kişi silahla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grupları ayırmaya çalışırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

POLİS KAVGAYI AYIRDI

Düğün salonu içerisinde başlayan ve kısa sürede sokağa taşan kavgada 5 kişi silahla vuruldu. Sokak ortasında da birbirlerine cam şişelerle ve kaldırım taşlarıyla saldıran kişileri polis ekipleri güçlükle ayırdı. Bir süre direnen ve kavga etmeye çalışan kişiler güçlükle sakinleştirildi.

"KIZA BAKMA MESELESİNDEN ÇIKMIŞ"

Olayı anlatan Muhammed Akyüz, "İçeride doğum günü kutluyorlardı. Kıza bakma mevzusundan çıkmış. İçeride kavga ediyorlar, kavga dışarı çıkmış. İçeride 2 kişi vuruluyor silahla. Sonra dışarıya çıkıyorlar. Dışarıda 3 kişi vuruluyor. Biri ensesinden, biri sırtından diğeri ise kolundan vuruluyor. Kolundan vurulan kaçtı. Sonra polis memurları geldi. Olayı hallettiler. Ama 6-7 el ateş edildi. Cam şişe falan fırlattılar birbirilerine" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma da başlattı.

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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğum günü partisinde kurşun yağdı! Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğum günü partisinde kurşun yağdı! Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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