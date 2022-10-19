Son dakika haberleri... FATİH'TE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA; 5 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... FATİH'TE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA; 5 YARALI

19.10.2022 04:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre FATİH'te 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum kutlamasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

FATİH'te 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum kutlamasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre salonda 2 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü kutlanıyordu. Salonda kutlama yapıldığı sırada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Çıkan kavga sokakta da devam ederken E. U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S., F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekpleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere götürdü. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis ekipleri kavgaya karışan O.Z. isimli kişinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... FATİH'TE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA; 5 YARALI - Son Dakika
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