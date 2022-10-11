Döner bıçaklı saldırı! Kağıt toplayıcısı tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Döner bıçaklı saldırı! Kağıt toplayıcısı tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı

11.10.2022 13:58

İstanbul Fatih'te hafif ticari araç sürücüsü motosikletli kağıt toplayıcıdan yol isteyince tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısının aracın içinde oturan sürücüye döner bıçağıyla saldırarak yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

9 Ekim Pazar günü Yedikule'de saat 16.50'de iddialara göre motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu F.O., çöp konteynerinden kağıt topluyordu. Hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istedi. Kağıt toplayıcısı adam, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede alevlenince kağıt toplayıcısı şahıs, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki sürücüye saldırdı. Kağıt toplayıcısı döner bıçağını defalarca sallarken, sürücü ise kendini araç içerisinde korumaya çalıştı. Şehmuz Aykurt, aracından inmek için uğraşırken saldırganın salladığı döner bıçağı bileğini kesti.

ESNAF YAKALAYIP DÖVDÜ

Kavgayı gören mahalle esnafı hemen dışarı çıkarak Şehmuz Aykurt'un sahibi olduğu pide salonuna haber verdi. Esnaf, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan sürücü, kendi aracıyla hastaneye götürüldü. 2 gün hastanede tedavi altında kalan sürücünün taburcu edildiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, esnaf tarafından tutulan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

"KOLUNDAKİ DAMARLAR KOPTU"

Yaşananları anlatan mahalle esnafı Volkan Aksoy, "Burada yol verme kavgası oldu. Bir esnaf arkadaşımız, kağıt toplayıcısından yol istedi. Yol vermeyince sözlü bir tartışma oldu. Esnaf arkadaş bir hamle yapmadı. Kağıt toplayıcısı da sinirlendi, camına vurdu. Bizim arkadaş arabadan inmeye kalkışınca koluna satırı vurdu, arkadaşın kolundaki damarlar koptu. Elindeki döner bıçağıydı, büyük bir bıçaktı. Öyle bir vurdu ki öldürürcesine. Beş defa vurdu cama geldi. Son vurduğunda arkadaşımızın koluna geldi. Arkadaşımız yere düştü. Arkadaşımızın yere düşmesi ile birlikte ben de bütün esnaf arkadaşları çağırdım. Herkes müdahalede bulundu. Polis ekipleri geldi, alıp götürdüler" dedi.

"PARMAKLARINI OYNAYATAMAZ HALDEYMİŞ"

Olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Aksoy, "Adamı göndermedik. Bıraktığı yerden satırı bez ile aldım. Polis ekiplerine teslim ettim. Halkımız da kaçırmadı. Ekip gelene kadar tuttular. Ben hemen saç havlularımdan bir tanesini koluna sardım. Ondan sonra arkadaşlarımız kendi arabaları ile götürdüler, ambulansı beklemediler. Çünkü kolları çok kötüydü. Arkadaşımız hastanede iki gün yoğun bakımdaydı. Kollarının damarları çok zarar görmüş. Eve getirmişler, parmaklarını oynatamaz haldeymiş. Kötü bir durumda. Eline döner bıçağı alan herkes birbirine saldırıyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Tragger, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Döner bıçaklı saldırı! Kağıt toplayıcısı tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Döner bıçaklı saldırı! Kağıt toplayıcısı tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı - Son Dakika
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