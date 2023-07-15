Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasp Edilip Vuruldu

FATİH'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasp edildi. 10 bin doları gasp edilen kişi hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Fatih Haseki Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Vail Halil, bir döviz bürosundan aldığı 10 bin dolarla yürüdüğü sırada, arkasından gelen motosikletli iki kişi tarafından gasp edildi.<Şüpheliler Halil'in çantasını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlar, daha sonra kendilerine direnen Vail Halil'i bacağından vurdu ve çantayı da çalarak kaçtı. Bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.