Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasp Edilip Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasp Edilip Vuruldu

15.07.2023 20:32

Fatih'te bir döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasp edildi. Hırsızlar, direnen kişiyi bacağından vurarak 10 bin doları çaldıktan sonra kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

FATİH'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasp edildi. 10 bin doları gasp edilen kişi hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Fatih Haseki Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Vail Halil, bir döviz bürosundan aldığı 10 bin dolarla yürüdüğü sırada, arkasından gelen motosikletli iki kişi tarafından gasp edildi.<Şüpheliler Halil'in çantasını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlar, daha sonra kendilerine direnen Vail Halil'i bacağından vurdu ve çantayı da çalarak kaçtı. Bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasp Edilip Vuruldu - Son Dakika


Son Dakika
20:34 Yenimahalle'de borç- alacak kavgası silahlı çatışmaya dönüştü
20:32 Ankara'da sokak ortasında silahlı çatışma: Çoluğum çocuğum var, yapma
20:13 15 Temmuz anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl geçse de unutulmasına izin vermeyeceğiz
20:09 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir kez daha ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl geçse de 15 Temmuz'u unutturmayacağız
19:30 Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi
19:28 Samsun'da akıntıya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti, 1'i aranıyor
18:11 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı
18:09 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı
18:07 Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
18:03 Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 21:25:56. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasp Edilip Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement