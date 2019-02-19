Fatih'te Döviz Bürosunda Soygun Girişimi Kamerada
1 saat önce
İstanbul DHA Fatih'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul
DHA Fatih
'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Mimar Kemalettin
Mahallesi'nde bulunan döviz bürosundaki soygun girişimi 10 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 4 kişi, seyyar merdiven ile kapalı olan döviz bürosunun önüne geldi. Çevrede bir süre keşif yapan maskeli hırsızlar levye ile kapının kilidini kırarak içeri girdi. Döviz bürosundaki kasaya ulaşmak için uğraşan soyguncular amaçlarına ulaşamadı. Paniğe kapılan soyguncular kaçmaya başladı. Hırsızlar bu sırada güvenlik kameraları levye ile kırmaya çalıştılar. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlardan Moldova
uyruklu A.U.(25)' yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
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