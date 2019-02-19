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Fatih'te Döviz Bürosunu Soyma Girişimi Kamerada

1 saat önce

Fatih'te döviz bürosunu soyma girişimi kamerada Dört soyguncu, soyamadıkları döviz bürosundan kaçarken güvenlik kameraları levye ile kırmaya kalkıştı Soyguncular yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni döviz bürosu önünde bırakarak kaçtıİSTANBUL - Fatih'te döviz bürosuna girerek kasayı...

Fatih'te Döviz Bürosunu Soyma Girişimi Kamerada, System.String[]
Fatih'te döviz bürosunu soyma girişimi kamerada
Dört soyguncu, soyamadıkları döviz bürosundan kaçarken güvenlik kameraları levye ile kırmaya kalkıştı
Soyguncular yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni döviz bürosu önünde bırakarak kaçtı

İSTANBUL - Fatih'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 soyguncu, güvenlik kameralarına yansıdı. Başarılı olamayınca güvenlik kameralarını levye ile kırmaya kalkışan soyguncular, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni döviz bürosu önünde bıraktı
Olay, 10 Şubat tarihinde Mimar Kemalettin Mahallesinde sabah saat 05: 00 sıralarında meydana geldi. 4 soyguncu, seyyar merdiven ve levye ile kapalı olan döviz bürosunun önüne geldi. Çevrede bir süre keşif yapan zanlılar, ardından kapının kilidini kırarak içeri girdi. Döviz bürosundaki kasaya ulaşmak için bir süre uğraşan zanlılar, hedeflerine ulaşamayınca kaçmaya başladı. Bu sırada kaçarken güvenlik kameraları levye ile kırmaya kalkışan soyguncular, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni döviz bürosu önünde bıraktı.
Yaşanan soygun girişimi döviz bürosunun güvenlik kamera kayıtlarına da yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis şüphelilerden Moldova uyruklu A.U.(25)'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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