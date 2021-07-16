Üye Girişi
Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada

16.07.2021 18:49

Son dakika haberine göre Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı.

Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada

Gaspçılara parayı kaptırmayan çalışanlara 10'ar bin lira ikramiye

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te 3 milyon lirayı kaptırmayarak gaspçılara direnen 2 döviz bürosu çalışanına iş yeri sahibi 10 bin dolar ödül verdi. Döviz bürosu çalışanlarının gaspçılara direndiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Temmuz günü Vezneciler'de bulunan Vidinli Tevfikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosu çalışanı kuryeleri gaspçılar cadde üzerinde önünü kesti. Kuryelerin taşıdığı yaklaşık 3 milyon liralık dövizi almaya çalışan gaspçılar, kuryeleri yumruklamaya başladı. Gaspçılara direnen kuryeler uzun süren arbedenin ardından para dolu çantayı kaptırmadı. Döviz bürosu çalışanı kuryelerin yardımına cadde esnafının koşmasıyla gaspçılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İstanbul'un göbeğinde yaşanan gasp girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaspçılara parayı kaptırmayan çalışanlara 10'ar bin dolar ikramiye

Yaşanan olayın ardından döviz bürosu sahibi gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ikramiye verdi. Olayla ilgili konuşan döviz bürosunun sahibi Barış Oktay, "Arkadaşlar Gençtürk Caddesi tarafında para teslim etmeye giderken gaspçılar tarafından saldırıya uğradılar. Olayda 200 bin dolar, 100 EURO gibi bir miktar para vardı. Onlar da çok şükür parayı ele geçiremediler. Biz de arkadaşları bunun karşılığında ödüllendirdik" dedi.

"Ödül olarak 10 bin dolar para verdik"

Gaspçıların bir anda saldırdığını ifade eden Barış Oktay, "Görüntüleri izleyince biz de şaşkınlık geçirdik. Arkadaşlar giderken sağlı sollu iki taraftan bu şahıslar saldırdı. Allah beterinden korusun. 3 milyon civarında bir para vardı. Allah'a şükür bir sıkıntı olmadı. Bizim arkadaşlar sağ olsun. Direndiler. Çevreden de yardım eden oldu. 1 kişi yardım etti. Bizim arkadaşlar da gereğini yaptılar. Onlar da bırakmadılar. Canlarına da bir şey gelmedi. Allah'a şükürler olsun. Onların da sağlıklarında hiçbir sıkıntı olmadı. Biz de onlara ödül olarak 10 bin dolar para verdik" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada
Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada
Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada
Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada
Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada

İstanbul, dolar, Fatih, Döviz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi 19:08 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim 18:31 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor 18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi 17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı 17:25 Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı 16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı         
19:42
İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı         
19:11
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı         
18:30
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:24
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti         
17:01
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak         
16:55
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Koronavirüsü zar zor atlatan Seda Bakan, hastalığın etkisinden kurtulamadı Koronavirüsü zar zor atlatan Seda Bakan, hastalığın etkisinden kurtulamadı         
16:10
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 20:00:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lira bulunan çantayı gaspçılara kaptırmadı... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement