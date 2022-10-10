Fatih'te dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Fatih'te dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

10.10.2022 12:22

Fatih'te dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı Fatih'te polis ekipleri tarafından havadan dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Fatih'te dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri tarafından havadan dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan 11 sürücüye 2 bin 156 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sirkeci arabalı vapur iskelesinin önünde havadan dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan sürücüler dron ile tespit edildi.

11 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kurallara uymayan sürücüler daha sonra trafik polisi ekipleri tarafından durdurularak ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Emniyet kemerini takmadığı tespit edilen 11 sürücüye 196 liradan 2 bin 156 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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