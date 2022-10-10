Kurallara uymayan sürücüler daha sonra trafik polisi ekipleri tarafından durdurularak ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Emniyet kemerini takmadığı tespit edilen 11 sürücüye 196 liradan 2 bin 156 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.