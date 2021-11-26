Fatih'te drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye ayrı ayrı 144 lira, sürücü belgesiz araç kullanan bir kişiye ise 2 bin 698 lira para cezası uygulandı.

Fatih'te trafik polisleri, drone ile denetim yaptı.

AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira