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Fatih'te drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Fatih'te drone destekli trafik denetimi

26.11.2021 13:45
Fatih'te drone destekli trafik denetimi

Fatih'te trafik polisleri, drone ile denetim yaptı.

Fatih'te trafik polisleri, drone ile denetim yaptı.

İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Sirkeci arabalı vapur bölgesinde 20 araç durduruldu.

Uygulamada sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edildi.

Emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye ayrı ayrı 144 lira, sürücü belgesiz araç kullanan bir kişiye ise 2 bin 698 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin kentte gün boyu farklı bölgelerde süreceği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te drone destekli trafik denetimi - Son Dakika


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