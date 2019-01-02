Fatih'te Dün Gece Yanan Bina Çöktü - Detaylar
1 saat önce
- Olay yerinden görüntüler Ön cephesi çökmeyen binanın itfaiye tarafından kontrollü yıkımı İSTANBUL - Fatih'te dün gece yanan bina çöktü.
- Olay yerinden görüntüler
Ön cephesi çökmeyen binanın itfaiye tarafından kontrollü yıkımı İSTANBUL - Fatih
'te dün gece yanan bina çöktü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:46 Kaynak: AA
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