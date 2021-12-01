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Fatih'te Dünya Engelliler Günü Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Fatih'te Dünya Engelliler Günü Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi

01.12.2021 14:20

Fatih Belediyesi Fatih İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla spor ve eğlence şenliği düzenlendi.

Fatih Belediyesi Fatih İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla spor ve eğlence şenliği düzenlendi.

Fatih'te düzenlenen etkinlikte 15-30 yaş grupları arasında; bedensel, otizm, down sendromu, (mental) 70 farklı engelli katıldı. Etkinlik kapsamında; Mini golf, dans, şarkı ve curling yarışmaları düzenlendi. Etkinliğe katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katılımcılarla dans etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılara dereceye girenlere çeşitli ödüller verilerek kupa takdim edildi.

'HER GÜN GÖREVE HAZIRIZ'

Etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'Kano ve Kürek Merkezi'nde engelli kardeşlerimiz için bir etkinlik düzenledik. Engelli kardeşlerimiz sunduğu güzel bir konser izledik. Katılımcıların eğlendiğini ve mutlu olduğunu gördükçe bizler daha da mutlu oluyoruz. Özel durumlu kardeşlerimiz için sadece bugün değil her gün göreve hazırız' dedi.

'SEVGİLERİ SONSUZ'

Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi Dans Öğretmeni Figen Can, 'Dans ve pilates dersleri veriyorum. Bu tarz etkinliklerde sahne alıyoruz. Halk ve modern dans yapıyoruz. Okulumuzda 150 öğrencimiz var. Otizm, down senromlu ve bedensel engelli öğrencilerimiz var. Onları anlayabilmemiz için birlikte zaman geçirmemiz gerekiyor. Özel durumlu insanlar bizden biraz farklılar. Öncelik verildiğinde çok güzel işlere imza atabiliyorlar. Sevgileri gerçekten sonsuz. Onlarla beraber olduğum için çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

Özel durumlu 26 yaşındaki Ali Uçar ise, 'Dans ve spor eğitimi alıyorum. Öğretmenlerimiz bize güzel şeyler öğretiyor. Michael Jackson taklidi yapıyorum. Barış Manço ve MFÖ'yü çok seviyorum" dedi.

Fatih'te Dünya Engelliler Günü Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi
Fatih'te Dünya Engelliler Günü Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi
Fatih'te Dünya Engelliler Günü Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi
Fatih'te Dünya Engelliler Günü Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te Dünya Engelliler Günü Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te Dünya Engelliler Günü Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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