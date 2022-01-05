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Fatih'te "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı - Son Dakika

Fatih'te "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı

05.01.2022 13:44
Fatih'te "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Fatih'te trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Fatih'te trafik denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafik ekiplerinin kontrol amaçlı durdurmak istedikleri bir araç "dur" ihtarına uymayarak Zeytinburnu sahil istikametine doğru kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın devamında şüpheli araç, Ataköy sahil yolundaki bir alışveriş merkezi karşısında durduruldu ve İran uyruklu O.A. (31) isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli O.A.'nın alkollü olduğu belirlenirken, şüphelinin emniyetteki ifadesinde hasta olan arkadaşını hastaneye götürmesi gerektiği için ehliyetsiz aracı kullanmak zorunda olduğunu ve bu şekilde araç kullanma cezasının ülkesindeki gibi kırbaçlanma olduğunu düşünerek korktuğu için kaçma girişiminde bulunduğunu beyan ettiği belirtildi.

Hakkında, "Trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılan sürücü O.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Tragger, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı - Son Dakika
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