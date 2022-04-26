Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı - Son Dakika
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Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı

26.04.2022 08:03
Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı

Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı.

Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı.

İddiaya göre, Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı binanın bodrum katındaki kuyumcu atölyesine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, duvarı deldi. Ardından kasayı açmak için kullandıkları oksijen kaynak makinesinden çıkan dumanın atölyenin yangın alarmını çaldırmasıyla şüpheliler, altınları alarak kaçtı.

Alarmın çalması üzerine iş yeri sahibi, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, olayın hırsızlık olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahiplerinin atölyesinden yaklaşık 3 kilogram altın çalındığı iddia edildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı - Son Dakika


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