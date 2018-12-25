Son Dakika Haberleri: Fatih'te Emniyet Yakınında Şüpheli Paket Alarmı

Fatih'te Emniyet Yakınında Şüpheli Paket Alarmı

28 dakika önce

Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek binasının arasına bırakılan bir çanta güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek binasının arasına bırakılan bir çanta güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içinden çocuk bezleri çıktı. Olay, Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek binasının arasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde emniyet binasının arkasındaki alanda bir çanta gören vatandaşlar durumu 155'e bildirdi. Cadde kısa sürede araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, giydiği kıyafetin ardından fünye ile şüpheli pakete yaklaştı. Fünyeyi, şüpheli pakete bağlayan bomba imha uzmanı daha sonra uzaklaşarak paketi patlattı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından çantanın içinde çocuk bezleri bulunduğunu belirledi. Şüpheli paketin patlatılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:16 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada

Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 21:44:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Emniyet Yakınında Şüpheli Paket Alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]