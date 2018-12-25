Fatih'te Emniyet Yakınında Şüpheli Paket Alarmı
28 dakika önce
Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek binasının arasına bırakılan bir çanta güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
Fatih
'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü
binası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek binasının arasına bırakılan bir çanta güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içinden çocuk bezleri çıktı. Olay, Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek binasının arasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde emniyet binasının arkasındaki alanda bir çanta gören vatandaşlar durumu 155'e bildirdi. Cadde kısa sürede araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, giydiği kıyafetin ardından fünye ile şüpheli pakete yaklaştı. Fünyeyi, şüpheli pakete bağlayan bomba imha uzmanı daha sonra uzaklaşarak paketi patlattı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından çantanın içinde çocuk bezleri bulunduğunu belirledi. Şüpheli paketin patlatılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.
(Vedat Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:16 Kaynak: İHA
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