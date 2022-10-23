Fatih'te hastane karşısındaki şantiye bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu - Son Dakika
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Fatih'te hastane karşısındaki şantiye bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu

24.10.2022 01:03

Fatih'te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan şantiye alanında bir erkek cesedi bulundu.

Fatih'de Orgeneral Nazif Gürman Caddesi'ndeki raylı sistem şantiyesi bariyerleri arkasında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ERKEK ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te hastane karşısındaki şantiye bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te hastane karşısındaki şantiye bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu - Son Dakika
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