Fatih'de Orgeneral Nazif Gürman Caddesi'ndeki raylı sistem şantiyesi bariyerleri arkasında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te hastane karşısındaki şantiye bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu - Son Dakika