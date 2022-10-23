Fatih 'de Orgeneral Nazif Gürman Caddesi'ndeki raylı sistem şantiyesi bariyerleri arkasında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te hastane karşısındaki şantiye bölgesinde cansız erkek bedeni bulundu - Son Dakika

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