Fatih'te eşini boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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Fatih'te eşini boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

12.10.2022 12:50
Fatih'te eşini boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Fatih'te, eşi Melek Gürler'i boğarak ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan Mahmut Gürler'e "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ceza indirimi yapılmayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fatih'te, eşi Melek Gürler'i boğarak ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan Mahmut Gürler'e "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ceza indirimi yapılmayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Gürler, avukatıyla katıldı.

Maktul Melek Gürler'in ailesi ve avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada taraflara son diyecekleri soruldu.

Gürler'in ailesi sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Mahmut Gürler ise adalet istediğini belirtti.

Sanığın avukatı ise delillerin yetersiz olduğunu savunarak, "Müvekkilin bu suçu işlemediği açıktır. Tahliyesine karar verilsin." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Sanığın savunmalarında pişmanlık göstermemesini dikkate alan heyet cezada indirime gitmedi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Şubat 2021'de Mahmut Gürler'in iş yerinde olduğu vakit patronuna haber vererek burayı terk ettiği ve eşi Melek Gürler'in yaşadığı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kanı Sıcak Sokak'taki eve giderek kendisini boğduğu anlatılmıştı.

Sanığın bir tekstil şirketinde işçi olarak çalıştığı ve uzun süredir ekonomik kaynaklı geçim sıkıntısı içerisinde olduğu aktarılan iddianamede, sanığın çevresindekilerden sıklıkla borç aldığı, bunları zamanında ödemediği ve daha öncesinde eşi olan maktul ile parasal sorunlar sebebiyle birçok kez tartıştığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanığın olay sonrası maktulün yüzüklerini bozdurmak için kuyumcuya gittiğini ve kıyafetlerini değiştirdiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

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Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te eşini boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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