FATİH'TE EŞİNİ KÖMÜRLÜKTE BOĞAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika

FATİH'te geçen yıl, eşi Melek Gürler'i kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Mahmut Gürler hakkında savcı, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Gürler getirildi. Taraf avukatları ve maktul Melek Gürler' in ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasında Mahmut Gürler olay günü eşinin evde olmadığını belirterek, "Eşimi aradığımda telefonu büyük kızım açtı. Kızıma annesini sordum, 'Yok' dedi. Eşim çocukları evde tek bırakıp bir yere gitmez. Onun için çocuklarımın komşuya gitmesini istedim. Daha sonra Fatih'e gittim çocuğa doğum günü hediyesi almak için" dedi. Eşini kömürlükte gördükten sonra bağırdığını ve telefonunun çekmediğini söyleyen sanık Gürler, "O anda telefonum çekmedi. Telefonum çekmediği için bağırdım. Şoktaydım. Ambulans gelince eşimle binmek istedim. Bacanağım beni çekince, sağlık görevlileri işini yapsın diye çektiğini düşündüm" diye konuştu.

"KÖMÜRLÜĞE İLK İNEN MAHMUT'TU"Duruşmada tanık olarak dinlenen Mahmut Gürler'in bacanağı Cemal Yıldırım, "Sanığı 13 yıldır tanıyorum. Olay günü de oradaydım. Rahmetli bodrumda sırt üstü yatıyordu. Elleri kazakla kelepçeliymiş gibi duruyordu. Sanık ayakları üzerine çökmüş, ayaklarına bakıyordu. Gözünde bir damla yaş yoktu. Mahmut'a bunun burada ne işi var dedim. Sanık eşya indirdiğini söyledi. Etrafa baktığımda herhangi bir eşya indirilmemişti. Sanığa ambulans çağırdın mı diye bağırdım, cevap vermedi. Sonra ambulans geldi. 10-15 dakika bodrumda müdahale ettiler. Ambulansa bindirdik. 'Eşim yaşıyor mu?' diye sordu. Ben yaşıyor dediğimde, Mahmut ambulansa fırladı, titremeye başladı. O ana kadar tepki vermeyen insan o an tepki verdi. Ben de sanığı ambulanstan fırlattım. Sonra polisler geldi aldı. Sanık o gün kızlarını arayarak komşuya gitmesini istiyor. Kömürlüğe ilk inen Mahmut'tu" diye konuştu.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİDuruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mahmut Gürler'in "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti Mahmut Gürler'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, taraf avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Şubat 2021 tarihinde maktul Melek Gürler'in ikamet ettiği apartmanın en alt katında bulunan ve kimse tarafından kullanılmayan, eski bir bodrum dairesinde ölü bulunduğu anlatıldı. İddianamede, tekstil işçisi şüpheli Mahmut Gürler eşi maktul Melek Gürler ile parasal sorunlar sebebiyle birçok kez tartıştığı, çevresindekilerden sıklıkla borç aldığı ve bunları zamanında ödemediği ifade edildi. İddianamede maktul Melek Gürler'in eşi Mahmut Gürler'den şikayetçi olması üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı aktarıldı. Maktul ile ev almak için bir şirkete kayıt yaptırdıklarını ancak kendi ailesinin yardımda bulunmadığını için eşiyle tartıştığını anlatılan iddianamede, tartışma esnasında maktulü ittiğini, maktulün yere düşmesi üzerine olay yerinden ayrıldığını beyan ettiği aktarıldı. Mahmut Gürler'in tekrar olay yerine geldiğinde eşinin yerde hareketsiz yattığını gördüğünü, komşulardan yardım isteyip 112 Acil Hattı'nı aradığını beyan ettiği belirtildi. İddianamede, aynı güne ait bir başka tutanakta ise şüpheli Mahmut'un önceki tutanaktaki beyanından farklı olarak, eşi olan maktulü evde bulamadığını, evin çevresinde maktulü aradığını, daha sonrasında evin bodrum katında yerde yatar vaziyette bulduğunu, üzerinde kazağının olmadığını, yüzünde morluklar olduğunu, 112 Acil Hattı arayarak yardım talep ettiğini anlattığı ifade edildi. İddianamede, Mahmut Gürler'in ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik, tutarsız ve soyut ifadeler içerdiğinden şüphelinin ifadelerine itibar edilmeyeceği belirtildi. Şüpheli Gürler'in eşi Melek Gürler'i öldürdükten sonra yüzük ve küpelerini satmak için kuyumcuya gittiği ve bu sürede kıyafetlerini değiştirdiği aktarıldı. İddianamede, Melek Gürler'in ATK raporunda boğularak öldürüldüğünün anlaşıldığı da belirtildi. İddianamede şüpheli Mahmut Gürler' in eşi Melek Gürler'e karşı Eşe karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.