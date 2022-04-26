Fatih'te eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

26.04.2022 14:25
Fatih'te eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

İstanbul Fatih'te eşinin intihar ettiği ihbarında bulunan kişi, katil zanlısı olarak tutuklandı.

İstanbul Fatih'te eşinin intihar ettiği ihbarında bulunan kişi, katil zanlısı olarak tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Nisan'da, Zeyrek Mahallesi Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde ikamet eden bir kişinin, eve geldiğinde eşini intihar etmiş halde bulduğu yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede 21 yaşındaki Fatma N'nin tabancayla vurulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbarda bulunan Yalçın N'nin (33) polise, eve geldiğinde 4 yıldır evli olduğu 2 çocuk annesi eşini yerde yatarken bulduğunu, yanında duran ve kendisine ait olan tabancayı panikle alıp dolaba kaldırdığını söylediği öğrenildi.

Yapılan çalışmada, maktulün göğüs ve kalça kısmında iki kurşun yarası tespit edilmesi üzerine Yalçın N. ve o sırada kapıda bekleyen kardeşi Burhanettin N. (29) gözaltına alındı.

Burhanettin N'nin üzerinde yapılan aramada dolu bir şarjör, otomobilinde ise ruhsatsız silah ele geçirilirken, iki şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yalçın N. eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanırken, Burhanettin N. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, İntihar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih'te eşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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