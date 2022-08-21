Fatih'te iş hanına düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te iş hanına düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı

21.08.2022 23:34
Fatih'te iş hanına düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı

Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.

Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve "sallama" diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.

Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te iş hanına düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te iş hanına düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika
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