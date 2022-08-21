FATİH'TE ESKİ BİR HANA OPERASYON: 23 GÖZALTI - Son Dakika
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FATİH'TE ESKİ BİR HANA OPERASYON: 23 GÖZALTI

21.08.2022 23:44
FATİH'TE ESKİ BİR HANA OPERASYON: 23 GÖZALTI

FATİH'te eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik olarak polis ekipleri operasyon düzenledi.

FATİH'te eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik olarak polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, 1 pala, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan materyal ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi'nde, onlarca odası bulunan eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda koçbaşı kullanılarak girilen odalarda, 23 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, 1 pala, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan materyal ele geçirildi. 23 şüpheli emniyete götürüldü. Polisin konuya ilişkin çalışması sürüyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE ESKİ BİR HANA OPERASYON: 23 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE ESKİ BİR HANA OPERASYON: 23 GÖZALTI - Son Dakika
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