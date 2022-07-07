Fatih'te esnaf, sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adamın burnunu kırdı - Son Dakika
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Fatih'te esnaf, sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adamın burnunu kırdı

07.07.2022 18:37

İstanbul Fatih'te bir kişi, otomobilinden inen ve tartışma yaşadığı yabancı uyruklu kadını takip ederek sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının dayak yediğini gören esnaf, saldırgan adama yumruk atarak burnunu kırdı.

4 Temmuz günü Nişanca Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında iddialara göre, yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan adam, kadının peşinden koşarak durmasını söyledi.

KADINI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Sokak ortasında kadını yakalayan saldırgan, boğazına sarılarak yumruklamaya başladı. Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti.

ESNAF, OLAYA MÜDAHALE ETTİ

O sırada bir dükkanda bulunan bir esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

KADINA SALDIRI ANLARI KAMERADA

Sokak ortasında kadının uğradığı şiddet bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının otomobilden inerek yürüdüğü görülüyor. Kadının arkasından koşan saldırgan, tekme ve yumruklarla saldırıyor. Daha sonra saldırgan adam kadını sürükleyerek götürürken esnaf olaya müdahale ediyor. Esnafın vurduğu yumrukla burnu kırılan adam olay yerinden uzaklaşıyor.

YORUMLAR
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Fatih'te genç kadını darp eden adama esnaf kayıtsız kalmadı! Meydan dayağı yiyen saldırganın burnu kırıldı Fatih'te genç kadını darp eden adama esnaf kayıtsız kalmadı! Meydan dayağı yiyen saldırganın burnu kırıldı İSTANBUL-FATİH'TE KADINI DARBEDEN SALDIRGANA ESNAFTAN DAYAK İSTANBUL-FATİH'TE KADINI DARBEDEN SALDIRGANA ESNAFTAN DAYAK
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te esnaf, sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adamın burnunu kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te esnaf, sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adamın burnunu kırdı - Son Dakika
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