Fatih'te eşyalarını evden sokağa fırlattı - Son Dakika

FATİH'te evinin altındaki restoranın tabelasının üstüne çıkan kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı. Kadın polis tarafından ikna edilip, polis merkezine götürüldü. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocamustafapaşa'da, geçen hafta meydana gelen olayda, evinin penceresinden çıkan kadın, alttaki restoranın tabelası üstünde durarak bağırdı. Pencereden eve tekrar giren kadın, eşyalarını sokağa atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu aşağıya indirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.