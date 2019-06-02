Son Dakika Haberleri: Fatih'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada
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Fatih'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada

54 dakika önce

İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 ev ve 1 iş yerini soyan R.K. (18) ve S.D. (25) isimli şahıslar yakalandı.

Fatih'te ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar kamerada, System.String[]
İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 ev ve 1 iş yerini soyan R.K. (18) ve S.D. (25) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan zanlılardan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken, üstünden sahte kimlik çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iş yeri ve evleri soyan hırsızlar yakalandı. Yakalanan şahıslardan S.D.'nin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken, üzerinden sahte kimlik çıktı. Güvenlik kameralarından tespit edilen R.K. (18) ve S.D. (25) yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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