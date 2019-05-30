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Fatih'te evde yılan paniği

1 saat önce

FATİH'te bir daireye giren yılan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

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FATİH'te bir daireye giren yılan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.
Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı sokakta bulunan 5 katlı binanın zemin katında oturan daire sakinleri içeride yılan olduğunu fark etti. Büyük korku yaşayan ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri yılan kurtarma aparatı ile kanepenin altında bulunan yılanı yakaladı. Pet şişe içine konulan yavru yılan evden çıkarıldı.
"80 YAŞINDAYIM KALBİM DURDU KORKUDAN"
Ev sahibi Memnune Ervas, "Sabah önümüzden süzüldü biz şok olduk. Bayağı uzunmuş zaten, hemen itfaiyeyi aradım. Çok değişik benekli bir yılandı, zehirliymiş. Şoktayız" dedi. Bir apartman sakini ise, "Yeşilliklerden geliyor. 80 yaşındayım kalbim durdu korkudan. Belediyeden rica ediyorum lütfen buralarını temizlesinler" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:18 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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