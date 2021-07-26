Fatih'te eve baskın; 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Ali Çağlar TINBEK/ FATİH'te uyuşturucu madde satışı yapılan eve düzenlenen baskında, 1 kilogram 330 gram esrar ele geçirildi. Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

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