Fatih'te evin tavanı çöktü: 1 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te evin tavanı çöktü: 1 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Fatih'te evin tavanı çöktü: 1 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Fatih'te evin tavanı çöktü: 1 kişi kurtarıldı Fatih'te 2 katlı bir evin tavanı çökmesi sonucu içeride kalan 1 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih'te evin tavanı çöktü: 1 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Fatih'te 2 katlı bir evin tavanı çökmesi sonucu içeride kalan 1 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16: 30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Kürkçübaşıçeşmesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı eski bir binanın ikinci katındaki evin odasının tavanında göçük meydana geldi. Tavanın çökmesi sonucu oda içerisinde bulunan Serpil B., mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle kurtarılan Serpil B.'ye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Tavan çökmesi sonucu oda içerisinde mahsur kalan Serpil B.'nin itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla pencereden çıkarılması ise kameralara yansıdı.

Fatih'te evin tavanı çöktü: 1 kişi kurtarıldı

Aksaray, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:19 Kaynak: İHA

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