C.U'nun hakimlik ifadesinde, annesinin Alzheimer ve vertigo rahatsızlığı bulunduğunu, bu nedenle sürekli düştüğü için vücudunda morluklar oluştuğunu söylediği, mahkemeye sunulan ilk adli tıp raporunda ise morlukların düşme sonucu oluşmadığı bilgisinin yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te evinde ölü bulunan kadının oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika

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