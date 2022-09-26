Fatih'te feci kavga! Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fatih'te feci kavga! Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

26.09.2022 09:43

İstanbul Fatih'te çıkan kavgada bir kişi, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Geçtiğimiz cuma saat 01.30 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde iddiaya göre Kenan Temiz ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

Kavgaya karışan şahıs, Kenan Temiz'in kalbine bıçak sapladı. Kenan Temiz yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Temiz olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin ise kısa sürede gözaltına aldığı öğrenildi.

Fatih'te dehşet: Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı

"BIÇAĞI KENDİSİ ÇIKARDI"

Mahallede bakkalı olan Hüseyin Akyüz, "Gece saat 01.00 - 02.00 arasında bir bıçaklanma olayı olmuş. Bıçaklanan arkadaş duyduğumuza göre vefat etmiş. Bıçaklayanı tanımıyorum. Bıçaklayan buranın çocuğu mu başka bir semtin çocuğu mu bilmiyorum. Böyle bir olay oldu. İnsanların söyledikleri kadar biliyorum. Ben görmedim. Bilgim yok ama burada olanı biliyorum, ölen bu mahallenin çocuğu öldüreni tanımıyorum. Duyduğum kadarıyla 100 metre ilerden vefat ettiği yere bıçaklandığı yere tartışarak gelmişler, ellerinde bıçaklar varmış. Bu kadarını duydum. En sonunda kalbinden bıçaklamış. Sonra da bıçaklandığı yere yığılmış 15 dakika sonra ambulans gelmiş. Yaralıyı alıp götürmüşler. Bildiğim sadece bu. Kalbine gelen bıçağı vefat eden çocuk kendisi çıkarmış. Çıkarır çıkarmaz da çok fazla kan akmış. Hemen yere yığılmış" dedi.

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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te feci kavga! Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te feci kavga! Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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