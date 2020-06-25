Fatih'te feci kaza: 1 kişi otomobilde sıkıştı - Son Dakika

Fatih'te feci kaza: 1 kişi otomobilde sıkıştı

Fatih'te metro istasyonu önünde 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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