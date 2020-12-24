Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi

24.12.2020 13:01
Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi, System.String[]

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Fatih'te bulunan fırınlar, ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Fatih'te bulunan fırınlar, ekipler tarafından dezenfekte edildi. Fırınların girişi, yerler, kapı ve kapı kolları temizlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri kapsamında Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri, Seyit Ömer Mahallesi'ndeki fırınları dezenfekte etti. Fırınların girişi, yerler, kapı ve kapı kolları temizlendi.

Çalışmayı yürütmek için 6 ekip kuruldu. Ekipler, bir hafta içerisinde unlu mamuller satan 148 fırını daha dezenfekte edecek. Hijyen çalışmasında kullanılan dezenfektanın Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğu, insana ve hayvana zarar vermediği öğrenildi.

35 yıllık fırıncı Hamit Hacıbayramoğlu, düzenli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyleyerek, müşterilerin maske takmasına, sosyal mesafe kuralına uymasına dikkat ettiklerini dile getirdi. Hacıbayramoğlu, "Müşterileri içeriye tek tek alıyoruz. Maske bulunduruyoruz, olmayana veriyoruz" dedi.

Hijyen kurallarına uyduklarını söyleyen Güney Uygur ise, "Belediye ekiplerine dezenfektan çalışması için teşekkür ediyoruz. Alınan önlemleri uyguluyoruz. Maskesiz içeriye müşteri almıyoruz. Sosyal mesafeye uymayanları uyarıyoruz" diye konuştu.


Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi
Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi
Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi
Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi
Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi
Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi
Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te fırınlar dezenfekte edildi - Son Dakika


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