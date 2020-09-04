Fatih'te fuhuş operasyonu - Son Dakika

Fatih'te fuhuş operasyonu

Fuhuş yaptırırken yakalandı, polise rüşvet teklif etti

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri, fuhuş yapıldığı belirlenen adrese baskın yaptı. Fuhuş yaptırırken yakalanan kadın, polise rüşvet teklif etti. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nişanca Mahallesi'nde bir adreste fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında fuhuşa yer temin etmek suçundan hakkında daha önce adli işlem yapılan Ayseren T. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı, polis ekiplerine fuhuşa izin vermeleri karşılığında haftalık 500 dolar rüşvet teklif etti. Polis Ayseren T. ile birlikte fuhuş yaptığı belirlenen 6 kadını gözaltına aldı. Kadınlar hakkında "fuhuş" nedeniyle idari işlem yapılırken, Ayseren T. ise "Rüşvet" ve "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçlarından adliyeye sevk edildi.