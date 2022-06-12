Fatih'te gasp dehşeti kamerada - Son Dakika
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Fatih'te gasp dehşeti kamerada

12.06.2022 00:58
Fatih'te gasp dehşeti kamerada

İstanbul Fatih'te bir şüpheli, sokak ortasında gasp ettiği adamı hırsızlık yapmakla suçladı.

İstanbul Fatih'te bir şüpheli, sokak ortasında gasp ettiği adamı hırsızlık yapmakla suçladı. Kimsenin müdahale edemediği olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Aksaray'da öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, döviz bürosu kuryesi, elinde paraların bulunduğu poşetle yolda yürürken peşinden koşan bir şüphelinin saldırısına uğradı. Adamı yere yatıran şüpheli, elindeki para dolu poşeti almaya çalıştı. O sırada gasp şüphelisi, kendi mağdurmuş gibi parasını çaldığı adama 'hırsız' diye bağırdı. Boğuşma esnasında yere saçılan dolar destesini toplayan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Ne olduğunu anlamayan cadde esnafı ise olaya müdahale edemedi. Yaklaşık 30 bin dolar çaldığı öne sürülen gasp şüphelisi, polis ekipleri tarafından aranıyor.

"Ben kavga ediyorlar sandım"

Esnafın olaya müdahale edemediğinden söz eden Ergin Gürsoy, "Ben çalışıyordum. Bir bağrışma oldu. Ne olduğuna bakmaya geldiğimde dolarların saçıldığını gördüm. Şapkalı ve maskeli bir kişi paraları aldı ve gitti. Saçılan paraları insanlar topladı. Adama verdiler. Ben kavga ediyorlar sandım. Kalkar kalkmaz paralar saçıldı. Kimse müdahale edemedi. İnsanlar da korkuyor. İki kişi kavga ediyor. Hemen müdahale edemezsin" dedi.

"Hırsız, para sahibine 'hırsız budur' diyor"

Yaşananları anlatan bir esnaf, "Birisi oradan geliyordu. Bankadan mı, dövizciden mi çıktı bilmiyorum. Adamın üzerinde para vardı. Çantada da para vardı. Birisi tuttu. Yere indirdi. Biz de bakıyorduk. Adamı tutan yerdekine 'hırsız' diyordu. Hırsız, para sahibine 'hırsız budur' diyor. Korkuyoruz biz de. Adama ne diyebiliriz. Bir destelerle para saçıldı. Gasp edilen yabancı uyrukludur. Gasp eden de yabancı uyrukludur" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, kavga, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te gasp dehşeti kamerada - Son Dakika

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