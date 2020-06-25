Fatih'te geç geldiğini iddia ettikleri otobüsün camını kırdılar
FATİH'te durakta bekleyen 2 kişi, otobüsün geç geldiğini iddia ederek taşla otobüsün orta kapısının camlarını kırdıEdinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde gece 00.00 sıralarında, Halkalı-Eminönü seferini gerçekleştiren BN1 hat numaralı otobüs Genç Osman Mahallesi Durağı'na yanaştı.
FATİH'te durakta bekleyen 2 kişi, otobüsün geç geldiğini iddia ederek taşla otobüsün orta kapısının camlarını kırdı
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde gece 00.00 sıralarında, Halkalı- Eminönü seferini gerçekleştiren BN1 hat numaralı otobüs Genç Osman Mahallesi Durağı'na yanaştı. O sırada, durakta bekleyen kimliği belirsiz iki kişi, otobüsün durağa geç geldiğini iddia ederek otobüse saldırdı. Ellerindeki taşlar ile otobüsün orta kapısının camlarını kıran kişiler, otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay nedeniyle otobüsten aşağıya inen yolcular bir süre dışarıda bekledi. Daha sonra otobüs seferine devam etti. Olayın ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:44 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Fatih'te geç geldiğini iddia ettikleri otobüsün camını kırdılar - Son Dakika
Son Dakika 18:22 Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uyulmamış 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:55 800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu 15:32 Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:56 Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı