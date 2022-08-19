FATİH'TE 8 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALADI - Son Dakika
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FATİH'TE 8 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALADI

19.08.2022 09:55

FATİH'te gece saatlerinde alkol ve evrak denetimi yapan trafik polisleri, şüphe üzerine durdurdukları 8 kişilik minibüste 18 kaçak göçmen yakaladı.

FATİH'te gece saatlerinde alkol ve evrak denetimi yapan trafik polisleri, şüphe üzerine durdurdukları 8 kişilik minibüste 18 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler ile minibüs şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Minibüs şoförü Mohamad Omare'ye 4 bin 73 lira para cezası uygulandı.

Adnan Menderes Bulvarı Aksaray mevkiinde evrak ve alkol denetimi yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şüphe üzerine Mohamad Omare'nin kullandığı 34 FIP 921 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsü kontrol eden trafik polisleri, aracın içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

8 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 18 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Bölge trafik polisleri olay yerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye polis ekiplerini çağırdı. Gelen takviye polisler, göçmenlerin kaçma ihtimaline karşı minibüsün etrafını ekip araçları ile kapatarak önlem aldı. Ekipler, geniş güvenlik önlemi altında minibüsten indirdiği kaçak göçmelere tek tek plastik kelepçe taktı.

YABANCI UYRUKLU ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Minibüsün şoförü Mohamad Omare ile kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri, minibüsün şoförü Mohamad Omare'ye 4 bin 73 lira para cezası uygularken, olayda kullanılan minibüs 15 gün süreyle trafikten menedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE 8 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE 8 KİŞİLİK MİNİBÜSTE 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALADI - Son Dakika
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