Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı
48 dakika önce
İstanbul Fatih'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:43
'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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