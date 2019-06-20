Son Dakika Haberleri: Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı
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Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

48 dakika önce

İstanbul Fatih'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fatih'te gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
İstanbul Fatih'te iki katlı gecekonduda meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:43 
İstanbul, Fatih, Ekonomi
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