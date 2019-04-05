Fatih'te Gecekondudaki Yangın Havadan Görüntülendi

FATİH'te bir gecekonduda çıkan yangın etrafında bulunan gecekondulara da sıçradı.

FATİH'te bir gecekonduda çıkan yangın etrafında bulunan gecekondulara da sıçradı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler havadan görüntülendi. - İstanbul

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