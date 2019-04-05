Son Dakika Haberleri: Fatih'te Gecekondudaki Yangın Havadan Görüntülendi

Fatih'te Gecekondudaki Yangın Havadan Görüntülendi

1 saat önce

FATİH'te bir gecekonduda çıkan yangın etrafında bulunan gecekondulara da sıçradı.

Fatih'te Gecekondudaki Yangın Havadan Görüntülendi, System.String[]
FATİH'te bir gecekonduda çıkan yangın etrafında bulunan gecekondulara da sıçradı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler havadan görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:15 Kaynak: DHA

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