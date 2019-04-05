Fatih'te Gecekondudaki Yangını Havadan Görüntülendi (1)
2 saat önce
Fatih'te bir gecekonduda çıkan yangın etrafında bulunan gecekondulara da sıçradı.
Fatih
'te bir gecekonduda çıkan yangın etrafında bulunan gecekondulara da sıçradı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Alevlerin görüntüsü
-Gecekondudan görüntü
- İtfaiye
ekipleri
-Mahallelinin yangını seyretmesi
-Kaçışanlar
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:33 Kaynak: DHA
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