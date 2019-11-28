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Fatih'te gecekondunun çatısında yangın

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH'te iki katlı gecekondunun çatısında yangın çıktı.

Fatih'te gecekondunun çatısında yangın, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH'te iki katlı gecekondunun çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 14.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Eğrikapı Maslağı Sokak'taki ki katlı gecekondunun çatısında  henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatlık çalışma sonrası söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, bir itfaiye eri müdahale sırasında, bina içinde düşerek ayağından yaralandı. İtfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:32 Kaynak: DHA
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