Fatih'te Geçersiz Sayılan 7 Bin 618 Oyun Yeniden Sayımına Başlandı
1 saat önce
Fatih'te geçersiz sayılan 7 bin 618 oyun yeniden sayımına başlandıİSTANBUL - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Fatih'teki 7 bin 618 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi.
Fatih
'te geçersiz sayılan 7 bin 618 oyun yeniden sayımına başlandı
İSTANBUL - Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), Fatih'teki 7 bin 618 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Fatih İlçe Seçim Kurulu'na gelen ilçe seçim kurulu üyeleri, 7 bin 618 oyu saymak için içeriye girdi.
Yüksel Seçim Kurulu (YSK), AK Parti
'nin itirazları üzerine Fatih'te kurulan 838 sandıktan çıkan toplam 7 bin 618 geçersiz oyun tekrardan sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Fatih İlçe Seçim Kurulu önüne gelen ilçe seçim kurulu üyeler, 7 bin 618 oyu tekrardan saymak üzere içeriye girdi. Polis
kontrolü eşliğinde içeriye giren ilçe seçim kurulu üyeleri ve parti temsilcileri, geçersiz oyların sayımına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:24 Kaynak: İHA
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