Son Dakika Haberleri: Fatih'te Geçersiz Sayılan 7 Bin 618 Oyun Yeniden Sayımına Başlandı

Fatih'te Geçersiz Sayılan 7 Bin 618 Oyun Yeniden Sayımına Başlandı

1 saat önce

Fatih'te geçersiz sayılan 7 bin 618 oyun yeniden sayımına başlandıİSTANBUL - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Fatih'teki 7 bin 618 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi.

Fatih'te geçersiz sayılan 7 bin 618 oyun yeniden sayımına başlandı

İSTANBUL - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Fatih'teki 7 bin 618 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Fatih İlçe Seçim Kurulu'na gelen ilçe seçim kurulu üyeleri, 7 bin 618 oyu saymak için içeriye girdi.
Yüksel Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin itirazları üzerine Fatih'te kurulan 838 sandıktan çıkan toplam 7 bin 618 geçersiz oyun tekrardan sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Fatih İlçe Seçim Kurulu önüne gelen ilçe seçim kurulu üyeler, 7 bin 618 oyu tekrardan saymak üzere içeriye girdi. Polis kontrolü eşliğinde içeriye giren ilçe seçim kurulu üyeleri ve parti temsilcileri, geçersiz oyların sayımına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:24 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Fatih, 3. Sayfa
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