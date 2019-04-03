Fatih'te Geçersiz Sayılan 7 Bin 618 Oyun Yeniden Sayımına Başlandı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK)'nun, Fatih'in de aralarında bulunduğu ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılması kararı üzerine, Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz olan 7 bin 618 oyun yeniden sayılmasına başladı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK)'nun, Fatih'in de aralarında bulunduğu ilçelerde geçersiz oyların yeniden sayılması kararı üzerine, Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz olan 7 bin 618 oyun yeniden sayılmasına başladı.



YSK, AK Parti'nin itirazları üzerine, Fatih'te kurulan 838 sandıktan çıkan toplam 7 bin 618 geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine Fatih İlçe Seçim Kurulu yetkilileri oyların bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksine geldi. İlçe Seçim Kurulu başkanı olarak görevli hakim nezaretinde, spor salonunun seçim gecesi mühürlenen bir kapısı saat 16.00 sıralarında açılmasıyla, görevliler toplu olarak içeriye girdiler. İlçe seçim kurulu görevlileri ve parti temsilcileri geçersiz sayılan 7 bin 618 oyu inceleyerek tekrar sayma işlemine başladı. Partililerin ise Fatih Spor Kompleksi girişindeki bekleyişleri devam ediyor.



- İstanbul

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