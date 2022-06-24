İSTANBUL - Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih'te bir gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi'ndeki 6 katlı gelinlik mağazasının 5. katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın esnasında oluşan yoğun duman nedeniyle binada bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla 5 kişiyi kurtardı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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