İSTANBUL - Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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İSTANBUL - Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

24.06.2022 11:41

Fatih'te bir gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih'te bir gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi'ndeki 6 katlı gelinlik mağazasının 5. katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında oluşan yoğun duman nedeniyle binada bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla 5 kişiyi kurtardı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL - Fatih'te gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

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