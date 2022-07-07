Fatih'te genç kadını darp eden adama esnaf kayıtsız kalmadı! Meydan dayağı yiyen saldırganın burnu kırıldı

İstanbul'da yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan adam, kadının peşinden koşarak durmasını söyledi. Sokak ortasında kadını yakalayan saldırgan, boğazına sarılarak yumruklamaya başladı.

KADIN ALDIĞI DARBELER SONUCU YERE YIĞILDI

Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti. O sırada bir dükkanda bulunan bir esnaf, olaya müdahale etti.

ESNAF, ŞAHSIN BURNUNU KIRDI

Esnaf, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sokak ortasında kadının uğradığı şiddet bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının otomobilden inerek yürüdüğü görülüyor. Kadının arkasından koşan saldırgan, tekme ve yumruklarla saldırıyor. Daha sonra saldırgan adam kadını sürükleyerek götürürken esnaf olaya müdahale ediyor. Esnafın vurduğu yumrukla burnu kırılan adam olay yerinden uzaklaşıyor.