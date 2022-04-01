"Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı

01.04.2022 20:51

"Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında yaptığı konuşmada, "Fatih'teki tüm sosyal ihtiyaçların kültürle planlanmasını, bütün oluşum ve dönüşümlerin kültürle gerçekleşmesini hedefliyoruz" dedi.

" Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı

İSTANBUL - Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında yaptığı konuşmada, "Fatih'teki tüm sosyal ihtiyaçların kültürle planlanmasını, bütün oluşum ve dönüşümlerin kültürle gerçekleşmesini hedefliyoruz" dedi.

Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı. Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nden gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile çok sayıda davetli katıldı. Programda bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'in, 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığıyla, İstanbul'un sahip olduğu somut kültürel mirasın üçte birine sahip olduğunu söyledi. Türkiye'ye dair tüm düşünce ve hayallerin, geleceğe dair bir vizyonun, Fatih'ten başlamak zorunda olduğuna inandıklarını belirten Turan, "Ecdadın 'Dersaadet', yani 'Saadet Kapısı' diye adlandırdığı bu şehrin değerlerini korumak ve kıymetli mirasını geleceğe taşımak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Bundan hareketle, belediyecilik hizmetlerimizde kültürü planlamakla kalmıyor, Fatih'i bir bütün halinde, kültürle planlamayı esas alıyoruz. Fatih'teki tüm sosyal ihtiyaçların kültürle planlanmasını, bütün oluşum ve dönüşümlerin kültürle gerçekleşmesini hedefliyoruz. Sur içinin; yeni kültür muhitleriyle, kütüphanelerle, sanat galerileriyle donatılmış bir hayat merkezine dönüşmesi için çalışıyoruz" dedi.

Üzerinde önemle durdukları konulardan birinin de çocuklar ve gençler olduğunu söyleyen Turan, "Fatih, genç nüfus oranı yüksek bir ilçe. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettikleri gibi, kalbi selim, zevki selim, aklı selim sahibi bir gençliğin hayalini kuruyoruz. Gençlik politikalarımızın esasını zihinsel ve bedensel gelişim, sağlıklı sosyalleşme ve fırsat eşitliği gibi kavramlar oluşturuyor. Hizmetlerimizin tüm kesimlere ulaşmasına hassasiyet gösteriyoruz. İstanbul'un kalbi Fatih, tarih boyunca bir ilim, kültür ve kütüphaneler diyarı olarak bilindi. Ülkemizin en köklü ve büyük eğitim kurumları, üniversiteleri sur içinde yer almakta. Merhum Molla Lütfi'den İsmail Saip Sencer'e Ali Emiri'den İbnülemin Mahmud Kemal'e nice hafız-ı kütübün gayretleriyle oluşan ve bugünlere taşınan büyük bilgi hazineleri hala yolumuzu aydınlatmakta. Biz böyle bir farkındalıkla işe koyulduk, sıcak bir yuva konforunda donattığımız kütüphanelerimizin sayısı 3 yıl içinde 13'ü buldu. Bu kütüphanelerimiz toplamda bin 800 kişi ve 150 bin kitap kapasitelidir. Kütüphanelerimize bir ayda gelen öğrenci sayısı 120 binin üzerinde" ifadelerini kullandı.

Suriçi Kart sahibi öğrenci sayının 68 bin 800 olduğunu kaydeden Turan, "Huzurlu ortamıyla, konforuyla, marka değeri yüksek, ideal bir kütüphane modeli oluşturduğumuza inanıyorum. İçinde bulunduğumuz belediye hizmet binasından günlük ortalama 800 vatandaşımız faydalanıyordu. Yeni bir bakış açısıyla, hiçbir kiralama yapmadan, burada merkez kütüphanemizi tesis ettik. 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanemizde günlük ortalama

bin 800 gencimizi ağırlıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu, gençlerimizin gülen gözlerinden, anne babaların sitayiş dolu mesajlarından okuyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Yine bu süre zarfında, Fatih'imize tam donanımlı spor merkezleri kazandırdık. Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Ayvansaray Spor Merkezi, Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi ve Yelken Sporları Merkezi'nden her gün binlerce vatandaşımız faydalanmaktadır" diye konuştu.

Fatih'te Genç Projeler programının açılışı yapıldı
Fatih'te Genç Projeler programının açılışı yapıldı
Fatih'te Genç Projeler programının açılışı yapıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fatih'te Genç Projeler' programının açılışında konuştu: (2) Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fatih'te Genç Projeler' programının açılışında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fatih'te Genç Projeler' programının açılışında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Fatih'te Genç Projeler' programının açılışında konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi, İstanbul, Fatih, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Fatih'te Genç Projeler' programının açılışı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:40 Ordu'da kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray Özgür Baran Aksaka'nın performansını beğendi!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 21:14:07. #1.12#
SON DAKİKA: "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement