"Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı - Son Dakika

" Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı

İSTANBUL - Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında yaptığı konuşmada, "Fatih'teki tüm sosyal ihtiyaçların kültürle planlanmasını, bütün oluşum ve dönüşümlerin kültürle gerçekleşmesini hedefliyoruz" dedi.

Fatih'te Genç Projeler" programının açılışı yapıldı. Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nden gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile çok sayıda davetli katıldı. Programda bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'in, 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığıyla, İstanbul'un sahip olduğu somut kültürel mirasın üçte birine sahip olduğunu söyledi. Türkiye'ye dair tüm düşünce ve hayallerin, geleceğe dair bir vizyonun, Fatih'ten başlamak zorunda olduğuna inandıklarını belirten Turan, "Ecdadın 'Dersaadet', yani 'Saadet Kapısı' diye adlandırdığı bu şehrin değerlerini korumak ve kıymetli mirasını geleceğe taşımak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Bundan hareketle, belediyecilik hizmetlerimizde kültürü planlamakla kalmıyor, Fatih'i bir bütün halinde, kültürle planlamayı esas alıyoruz. Fatih'teki tüm sosyal ihtiyaçların kültürle planlanmasını, bütün oluşum ve dönüşümlerin kültürle gerçekleşmesini hedefliyoruz. Sur içinin; yeni kültür muhitleriyle, kütüphanelerle, sanat galerileriyle donatılmış bir hayat merkezine dönüşmesi için çalışıyoruz" dedi.

Üzerinde önemle durdukları konulardan birinin de çocuklar ve gençler olduğunu söyleyen Turan, "Fatih, genç nüfus oranı yüksek bir ilçe. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettikleri gibi, kalbi selim, zevki selim, aklı selim sahibi bir gençliğin hayalini kuruyoruz. Gençlik politikalarımızın esasını zihinsel ve bedensel gelişim, sağlıklı sosyalleşme ve fırsat eşitliği gibi kavramlar oluşturuyor. Hizmetlerimizin tüm kesimlere ulaşmasına hassasiyet gösteriyoruz. İstanbul'un kalbi Fatih, tarih boyunca bir ilim, kültür ve kütüphaneler diyarı olarak bilindi. Ülkemizin en köklü ve büyük eğitim kurumları, üniversiteleri sur içinde yer almakta. Merhum Molla Lütfi'den İsmail Saip Sencer'e Ali Emiri'den İbnülemin Mahmud Kemal'e nice hafız-ı kütübün gayretleriyle oluşan ve bugünlere taşınan büyük bilgi hazineleri hala yolumuzu aydınlatmakta. Biz böyle bir farkındalıkla işe koyulduk, sıcak bir yuva konforunda donattığımız kütüphanelerimizin sayısı 3 yıl içinde 13'ü buldu. Bu kütüphanelerimiz toplamda bin 800 kişi ve 150 bin kitap kapasitelidir. Kütüphanelerimize bir ayda gelen öğrenci sayısı 120 binin üzerinde" ifadelerini kullandı.

Suriçi Kart sahibi öğrenci sayının 68 bin 800 olduğunu kaydeden Turan, "Huzurlu ortamıyla, konforuyla, marka değeri yüksek, ideal bir kütüphane modeli oluşturduğumuza inanıyorum. İçinde bulunduğumuz belediye hizmet binasından günlük ortalama 800 vatandaşımız faydalanıyordu. Yeni bir bakış açısıyla, hiçbir kiralama yapmadan, burada merkez kütüphanemizi tesis ettik. 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanemizde günlük ortalama

bin 800 gencimizi ağırlıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu, gençlerimizin gülen gözlerinden, anne babaların sitayiş dolu mesajlarından okuyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Yine bu süre zarfında, Fatih'imize tam donanımlı spor merkezleri kazandırdık. Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Ayvansaray Spor Merkezi, Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi ve Yelken Sporları Merkezi'nden her gün binlerce vatandaşımız faydalanmaktadır" diye konuştu.